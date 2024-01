Busca avança contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes sob os escombros - AFP

Publicado 13/01/2024 14:13

O governo brasileiro lamentou o deslizamento de terra que deixou mortos, feridos e desaparecidos na Colômbia na sexta-feira, 12. Segundo o novo balanço do governo colombiano divulgado neste sábado, 13, o número de mortos chega a 33

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas em comunidade indígena no departamento de Chocó, no Noroeste da Colômbia", diz o comunicado.



Na publicação, o governo do Brasil "expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e manifesta suas sinceras condolências ao governo e ao povo da Colômbia".

Com escavadeiras, a busca avança contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes sob os escombros. A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lamentou "com profunda dor" a "grave emergência", que interrompeu o trânsito da capital do departamento para Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. É uma "emergência que enluta o povo chocoano", acrescentou.