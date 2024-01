Policiais e bombeiros resgatam corpos de vítimas de acidente em São Paulo - Divulgação: Polícia Militar

Publicado 13/01/2024 10:56

Os corpos das vítimas da queda do helicóptero que foi encontrado em uma área de mata em Paraibuna, interior de São Paulo , foram retirados do local do acidente na manhã deste sábado, 13.

A aeronave e os corpos foram encontrados na sexta-feira, 12, após uma busca que já se estendia por 12 dias. O helicóptero, que saiu de São Paulo com destino a Ilhabela, desapareceu no dia 31 de dezembro e desde então era procurado pelas autoridades.

De acordo com o Major Cezar Augusto Silva, do Comando de Aviação da Polícia Militar, os corpos serão levados por via terrestre para uma fazenda próxima do local onde ocorreu a queda. Depois, devem ir até o Instituto Médico Legal (IML) de alguma das cidades da região, o que ainda não foi definido.

Em um primeiro momento, os Bombeiros planejavam retirar os corpos usando uma aeronave, porém, por conta do mau tempo na região, optaram pela retirada terrestre. A área onde o helicóptero foi encontrado é de difícil acesso.

A aeronave foi localizada pelo Águia 24 em uma área de mata na região de Paraibuna. Na imagem divulgada, é possível ver uma clareira entre a vegetação. Entre as árvores, podem ser vistos alguns destroços. Segundo a PM, foi necessária a ajuda de outra aeronave para acessar o local.



"Todos que estavam a bordo estão naquela região e estão mortos, infelizmente", disse o coronel Ronaldo Barreto, comandante da Aviação da Polícia Militar, durante coletiva de imprensa realizada ainda pela manhã.



"É (uma área) fechada, densa, úmida. Ela é quente durante o dia e fria à noite. E é muito difícil de se locomover dentro dela. Há ainda muitos animais e insetos", disse ao Estadão o tenente da Defesa Civil Estadual Ramatuel Diego Dantas Silvino sobre a região de Mata Atlântica.



A Força Aérea Brasileira (FAB) e a PM procuravam pela aeronave com foco na região da Serra do Mar. Após mais de 60 horas de voo por uma área de milhares de km² que cobriu as regiões de Paraibuna, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Serra do Mar de Caraguatatuba e São Luiz do Paraitinga, as autoridades mudaram a estratégia na última quinta-feira, 11.



Com base na triangulação do sinal de antenas de celulares, foi definida uma nova abordagem. Em vez de fazer voos mais rápidos, para cobrir uma área maior, as equipes passaram a fazer voos em velocidade e altura menores, em área delimitada, segundo a PM.



A hipótese principal é de que a aeronave estava tentando regressar para São Paulo quando a queda ocorreu. Mas os motivos do acidente ainda serão averiguados.

Quem estava no helicóptero?

Luciana tinha 46 anos e era empresária e vendedora. Ela era amiga de Raphael havia cerca de 20 anos e foi convidada por ele para voar rumo ao litoral norte na véspera do Réveillon. Ela tinha uma loja de roupas femininas chamada Mund Girls.Filha de Luciana, Letícia tinha 20 anos e era dona de um salão de manicure na Zona Norte de São Paulo. Antes, ela teve uma loja de peças e acessórios para celular.Cassiano Tete Teodoro era o piloto da aeronave. Tinha 44 anos e teve a licença e as habilitações cassadas em setembro de 2021 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por "condutas infracionais graves à segurança da aviação civil". A Anac diz que ele chegou a recorrer, mas a decisão foi mantida.

*Com informações do Estadão Conteúdo