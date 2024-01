Na comparação com novembro de 2022, o crescimento do consumo nos supermercados foi de 10,3% - Alexandre Brum / Divulgação

Publicado 15/01/2024 14:36

O Índice de Consumo em Supermercados (ICS), calculado pela Alelo — especialista em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos — em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou crescimento de 16% no ano passado. Em relação ao mês de novembro, os supermercados tiveram queda no número e valor das transações efetuadas em dezembro de 2023.

Contudo, na comparação com o mesmo mês de 2022, os estabelecimentos apresentaram crescimento de 10,3% no número de transações e de 16,2% no valor transacionado. Além disso, em 2023, os supermercados apresentaram um volume de vendas 8,8% superior ao de 2022.

O faturamento do ano passado teve crescimento de 16,6%, impulsionado pela alta de 6,6% no valor médio por transação e o desempenho positivo do consumo abrangeu todas as regiões brasileiras, com destaque para Sul (+19,4%) e Nordeste (+16,9%).

De acordo com os dados recentes divulgados pelo IBGE, os preços da alimentação no domicílio, medidos pelo IPCA, registraram alta de 1,3% em dezembro/2023. Ao longo de 2023, no entanto, os preços deste subgrupo recuaram 0,5%.

Observando o Índice de Consumo em Restaurantes (ICR), na comparação com novembro, houve retração nos dados de dezembro de 2023. Porém, comparando com o mesmo período no ano de 2022, os resultados do segmento apresentaram uma queda de 5,8% no número de transações efetivadas, contrastando com ligeiro incremento no valor das vendas (+0,4%), sustentado pelo aumento de 6,6% no valor médio por transação.

No desempenho acumulado de 2023, os restaurantes apresentaram um volume de vendas 2,1% inferior ao de 2022. Já em termos de valor (ou seja, em faturamento), houve um aumento de 3,7% nas vendas, em paralelo ao 5,9% no valor médio por transação.

Assim como o ICR, o IPCA/IBGE mostra que os preços da alimentação fora de domicílio apresentaram um incremento de 0,5% em dezembro/2023. Em 2023, a inflação acumulada neste subgrupo foi de 5,3%.

Os Índices de Consumo em Supermercados (ICS) e os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR), foram desenvolvidos para acompanhar o comportamento das transações em estabelecimentos como supermercados, quitandas, mercearias, hortifrútis, sacolões, entre outros; e os gastos com refeições prontas em restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, serviços de entrega (delivery), retirada em balcão e para viagem (take-away) com os cartões de bandeira Alelo.