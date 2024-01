Casal suspeito de furtar joalheria se abraça antes de invadir a loja - Reprodução: vídeo

Publicado 16/01/2024 10:25 | Atualizado 16/01/2024 11:34

Roraima - Um casal suspeito de furtar joias como rubis, safiras e diamantes de uma joalheria dentro de um shopping em Boa Vista, Roraima, se abraçou e trocou carinhos antes de invadir o estabelecimento. Vídeos feitos por câmeras de segurança registraram o momento. O crime aconteceu no último sábado, 13.

A invasão e furto das joias foi descoberto no domingo, 14, quando a gerente da loja percebeu que a porta estava arrombada, um buraco no teto e tudo revirado.



Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que os suspeitos tentaram arrombar a porta da joalheria por volta das 21h30, mas não conseguiram. Em seguida, eles se abraçam. Por volta de uma hora depois, às 22h30, o suspeito, ainda não identificado, entrou na loja.

O homem entrou em uma outra loja pelo teto usando uma corda como apoio — neste primeiro estabelecimento, nada foi furtado, segundo a dona.

Na sequência, ele some nas filmagens e, em seguida, reaparece já dentro da loja de joias, enquanto a mulher fica sentada em uma mesa em frente à loja. O suspeito entrou por um buraco na parede após afastar uma prateleira.

A proprietária do local disse à Polícia Militar (PM) que foram furtados cordões, brincos, diamantes, esmeraldas, rubis, safiras, tanzanite e outros brilhantes. O valor total do prejuízo não foi divulgado.



Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações para esclarecer a autoria do crime estão em andamento e ocorrem no 1º Distrito Policial. "Somente com o aprofundamento das investigações a instituição poderá se manifestar sobre o caso.