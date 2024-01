Íris Rocha estava grávida de oito meses - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/01/2024 10:24 | Atualizado 16/01/2024 10:28

Espírito Santo - Íris Rocha de Souza, de 30 anos, foi encontrada morta com perfurações no corpo na cidade de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo. O corpo da enfermeira, grávida de oito meses, foi visto na quinta-feira (11).

A vítima havia sido dada como desaparecida, até que seus familiares foram reconhecer seu corpo no Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (15). A informação foi publicada pelo jornal local ''A Gazeta''.



O corpo da vítima foi encontrado por um policial de folga, por acaso, no bairro rural de Iracema. A vítima estava coberta com cal, material de construção comumente utilizado em crimes para esconder digitais. Na cena do crime, foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40.

Em nota ao DIA, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que ''não há indícios de participação'' de nenhum policial militar na morte da enfermeira. A autoria e motivação do crime seguem sendo investigadas pela Delegacia Policial de Alfredo Chaves.