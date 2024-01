Acidente entre carro e caminhão vitimou família inteira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente entre carro e caminhão vitimou família inteiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/01/2024 15:34 | Atualizado 18/01/2024 15:35

Um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (17), resultou na na morte de cinco pessoas, todos da mesma família, na Bahia. A colisão que envolveu um carro de passeio e uma carreta aconteceu na Rodovia Santos Dumont, BR-116, próximo ao KM 554, em Milagres, a 250 quilômetros da capital baiana, Salvador



Segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma carreta e um carro modelo VW Gol. As vítimas, que morreram no local, seriam uma família composta por um casal, dois filhos, duas crianças de 8 e 10 anos e um adolescente de 16 anos.



A família, originária de Jequié, estava a caminho de Salvador para participar de uma festa de aniversário. Segundo a PRF, a causa do acidente pode ter sido uma ultrapassagem indevida, embora o caso ainda esteja sob investigação. O condutor da carreta não foi encontrado no local do acidente.

Procuradas para informar sobre o paradeiro do motorista, a PRF e a Polícia Civil ainda não retornaram os contatos. O espaço segue aberto para manifestação.



De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os corpos das vítimas foram enviados para necropsia no Instituto Médico Legal de Itaberaba.

Prefeito prestou homenagem à vítima

Uma das vitimas do acidente, identificado como Flávio, trabalha como motorista da Secretaria de Desenvolvimento Social de Jequié. O prefeito da Cidade, Zé Cocá (PP), por meio de uma rede social, postou uma homenagem ao ex-funcionário.

"Recebi, nesta manhã de quinta-feira, uma notícia que deixou o coração completamente arrasado: mais uma grande tragédia na BR-116, desta vez vitimando o nosso amigo e colega de trabalho Flávio, motorista da Secretaria de Desenvolvimento Social de Jequié, seus filhos e sua esposa", e continuou "diante da dor dos familiares, amigos, colegas de trabalho de Flávio e sua esposa, e dos coleguinhas de escola das crianças, manifestamos os nossos sentimentos de pesar, solidariedade e consternação".