Momento em que assaltante puxa faca e ameaça motorista na quinta-feira, 18, em Minas Gerais - Reprodução

Momento em que assaltante puxa faca e ameaça motorista na quinta-feira, 18, em Minas GeraisReprodução

Publicado 19/01/2024 09:57 | Atualizado 19/01/2024 12:23

Um homem filmou o momento em que foi assaltado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em Belo Horizonte, Minas Gerais, na quinta-feira, 18. Na gravação é possível ver o momento em que o a vítima é rendida e obrigada a abandonar o carro. O assaltante foi preso pela Polícia Militar do 41º Batalhão no mesmo dia.



Motorista de Aplicativo filma momento em que é assaltado durante corrida em Belo Horizonte, Minas Gerais



Crédito: Reprodução #ODia pic.twitter.com/J9fXlAymOy — Jornal O Dia (@jornalodia) January 19, 2024

As imagens mostram desde o momento em que o suspeito entra como um passageiro comum por volta das 7h. Eles rodam por alguns bairros até o momento em que o homem puxa uma faca e a leva ao pescoço do motorista. Depois de ameaçar esfaqueá-lo, o assaltante pede que o carro seja parado e começa a exigir transferências por pix, mas a vítima afirma que não tem dinheiro já que começou a trabalhar a pouco tempo.

Sem conseguir as transferências, o suspeito então resolve levar o carro e manda o motorista descer. Ele ainda tenta argumentar pedindo os documentos, mas sem sucesso. Assim que o homem partiu, a vítima acionou a Polícia Militar. Com a descrição do veículo, os policiais conseguiram interceptar o assaltante e recuperar o automóvel, que foi devolvido junto com outros pertences roubados.

O suspeito foi detido na Avenida Olinto Mourão, no Bairro Milionários, e com ele foram encontrados a faca usada no crime, dois celulares e R$ 165 em dinheiro. Com as imagens da gravação em mãos, a polícia levou o homem para prestar esclarecimentos na Delegacia do Barreiro.