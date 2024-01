Agentes apreendem engradados de cerveja falsificada - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 19/01/2024 11:57

A Polícia Civil de São Paulo interditou, nesta quinta-feira (18) uma fábrica clandestina especializada na adulteração de cervejas, situada no Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. A ação, liderada pelo 2° Distrito Policial do Centro, resultou na detenção de 31 suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.

Ao entrarem no local, os agentes encontraram no local rótulos e tampas de cervejas de marcas conhecidas no mercado brasileiro e que estavam sendo aplicados em cervejas de menor valor. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 683 engradados de produtos falsificados e milhares de rótulos e tampas utilizados na fraude.

A denúncia teria partidos de relatos de vizinhos que indicaram que a fábrica funcionava 24 horas por dia, com um movimento intenso de caminhões. Segundo o relatório policial, a adulteração das bebidas era realizada em oito mesas de trabalho, onde rótulos eram colados nas garrafas com cola e um rolo de tinta, e as tampas também eram trocadas, alterando a qualidade do produto.

Os detidos foram levados para a carceragem do 8º Distrito Policial, no Belenzinho, e devem comparecer à audiência de custódia na Justiça de São Paulo às 14h de sexta-feira (19). Eles vão responder por formação de quadrilha e falsificação de produtos alimentícios.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Civil, objetivo da quadrilha era oferecer um produto inferior para obter lucro. "Ficou evidente o objetivo em falsificar garrafas de cerveja, substituindo os respectivos rótulos e tampinhas de marcas de qualidade inferior, com o intuito claro de auferir lucro indevido".