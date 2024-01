Homem também plantou rastreador no carro do atual companheiro de sua ex - Divulgação

Publicado 19/01/2024 12:39

Goiás - Um homem foi preso por instalar um rastreador no carro de sua ex-companheira. O caso aconteceu na última quarta-feira (27), em Planaltina, cidade goiana nos arredores do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima já havia solicitado medidas protetivas contra o homem no último mês de setembro, já que ele a perseguia após o fim do relacionamento dos dois, em agosto de 2023.

A vítima contou à polícia que o homem ligava e enviava mensagens de texto diariamente, além de vigiar sua residência. Mesmo após as medidas protetivas serem aprovadas, o homem manteve a vítima em seu radar.

Depois de encontrar um rastreador instalado em seu carro, a ex compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e relatou o ocorrido.

Após ser preso pela Polícia Civil, o homem confessou que havia instalado um rastreador no carro da ex-companheira. Ele revelou também que colocou um segundo rastreador no carro do atual namorado da mulher.

O caso foi registrado na 11ª DP de Planaltina.