Usuários relataram problemas para se inscrever no Concurso Nacional Unificado - Foto: Reprodução/Internet

Usuários relataram problemas para se inscrever no Concurso Nacional UnificadoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 19/01/2024 16:03 | Atualizado 19/01/2024 16:45

No primeiro dia de inscrições para o Concurso Nacional Unificado, aberto nesta sexta-feira (19) ,candidatos relataram instabilidade no sistema de inscrição para a prova. Nas redes sociais alguns internautas indicaram que dificuldades para acessar o site, além de um problema recorrente onde o botão de inscrição que, simplesmente, desaparecia. O certame vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais.

O internauta Lucas Morgan questionava se mais alguém estava com dificuldade de acessar o sistema. "Mais alguém aí com esse problema ao tentar finalizar a inscrição no Concurso Nacional Unificado???", postou.

Um outro usuário reclamava por não conseguir mudar o cargo de atuação. "Ainda sem acesso ao gov.br para fazer a inscrição no CNU. Tá dando muito trabalho mudar meu cargo para Auditor do Trabalho", escreveu.

Ainda sem acesso ao gov para fazer a inscrição no CNU. Tá dando muito trabalho mudar meu cargo para auditor do trabalho pic.twitter.com/LduxAAto11 — chrngfoodtruck (@NagualJr) January 19, 2024

Em outra postagem, um rapaz, identificado como Vitor Gabriel decidiu deixar a inscrição para outro horário, para fugir da instabilidade. "Vou tentar me inscrever no Concurso Nacional Unificado mais tarde... Cedo sempre é uma agonia!", escreveu.

Ministério confirma problema

Em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) confirmou que o site apresenta problemas para realizar as inscrições.

"O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acompanha de perto essa situação junto à banca organizadora e está mobilizando todos os instrumentos tecnológicos e de pessoal existentes para minimizar as oscilações", informou.