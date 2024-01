Caso aconteceu no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte - Divulgação

Caso aconteceu no Hospital Felício Rocho, em Belo HorizonteDivulgação

Publicado 19/01/2024 15:08

Belo Horizonte - Um policial reformado, de 71 anos, foi preso por abusar sexualmente de duas enfermeiras no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

O homem teria pedido para ser esfregado na região íntima durante o banho e seu órgão genital teria ficado ereto. Ele teria soltado gemidos durante o banho e forçado o contato das profissionais com o seu pênis. O caso aconteceu na última terça-feira (16).

As duas vítimas do ocorrido informaram a situação para a direção do hospital, que chamou as autoridades policiais. A polícia foi ao local e conduziu o homem para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte. No local foi ratificada a prisão em flagrante do homem.

O DIA buscou contato com o hospital que garantiu que está ''prestando solidariedade e assistência às colaboradoras''. A empresa informou ainda que está colaborando com as investigações.