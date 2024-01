Polícia Civil apreendeu materiais utilizados no crime - Divulgação/PCMG

Publicado 20/01/2024 12:55

Minas Gerais - Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante suspeito de vender água imprópria para consumo em São José do Goiabal, interior de Minas Gerais. Ele adicionava água da torneira em galões vazios e vendia o material como se fosse uma água mineral pronta para ser consumida.

De acordo com as investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em São Domingos do Prata, denúncias indicaram a irregularidade. No estabelecimento onde o homem atuava, os policiais encontraram grande quantidade de insumos e galões prontos para comercialização.



À polícia, o investigado confessou que utilizava água colhida diretamente das torneiras do imóvel para encher os vasilhames, fechava os galões com tampas plásticas e lacres adesivos e, em seguida, comercializava os produtos adulterados, sem as autorizações necessárias, nem condições sanitárias exigidas para tanto. A prisão aconteceu na última quarta-feira (17).



A Polícia Civil informou que foram apreendidos 30 galões com capacidade para 20 litros, quatro pacotes contendo lacres adesivos, 452 tampas plásticas para galões de 20 litros, 512 tampas plásticas para garrafas e um telefone celular.



O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação de produto alimentício destinado a consumo e encaminhado ao sistema prisional. As investigações prosseguem a fim de identificar possíveis fornecedores e compradores das mercadorias adulteradas.