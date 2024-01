DF: terreno cede e dez pessoas caem dentro de cova durante enterro - Reprodução

Publicado 20/01/2024 21:12 | Atualizado 20/01/2024 21:14

Brasília - Dez pessoas caíram, na tarde deste sábado (20), dentro de uma cova após a laje de duas sepulturas vizinhas ceder no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas precisaram de atendimento médico em decorrência da queda. Duas das vítimas, de 32 e 52 anos, desmaiaram no local.

Ainda segundo a corporação, aém de escoriações, algumas vítimas tiveram crise nervosa e relataram dores pelo corpo. Os atendidos foram levados para o Hospital Regional de Taguatinga e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia.

O local do desabamento foi isolado para avaliação de segurança do terreno. A Campo da Esperança Serviços Ltda., empresa que administra o cemitério, informou que o solo que cobre algumas sepulturas no local cedeu devido ao excesso de peso durante um sepultamento e que algumas pessoas caíram dentro do jazigo.