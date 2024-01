Lula e Janja plantam mudas de sumaúma no Palácio da Alvorada - Reprodução

Publicado 20/01/2024 18:15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, plantaram duas mudas de sumaúma no jardim do Palácio da Alvorada - residência oficial da Presidência da República em Brasília. A árvore, característica da região amazônica, pode viver por 120 anos e chegar a 70 metros de altura.



"Um pedacinho da Amazônia no Alvorada", escreveu Janja em uma rede social. "Queremos trazer espécies de todo o Brasil para fazer parte do lugar." Assista:

Em Brasília, semeando raízes de beleza e biodiversidade! O presidente Lula plantou a imponente Sumaúma, um pedaço da Amazônia, para que todos que passem em Brasília possam sentir a riqueza da nossa flora. pic.twitter.com/HVu0LyLGYa — Governo do Brasil (@govbr) January 20, 2024

No vídeo publicado nas redes sociais, Lula afirmou que ganhou as duas mudas de sumaúma e resolveu plantá-las no jardim do Palácio da Alvorada. O presidente disse querer plantar "quase todas as mudas de plantas brasileiras para que as pessoas que venham a Brasília conheçam um pouco do Brasil"."Essa sumaúma é uma árvore que cresce muito e, por isso, ela foi plantada aqui na frente, porque aqui tem sol o dia inteiro", afirmou o petista."Eu acho que vão vingar porque eu tenho a mão santa para plantar coisas."Em entrevista à GloboNews, em janeiro do ano passado, Janja afirmou que havia "várias árvores frutíferas" plantadas por Lula e pela ex-primeira-dama Marisa Letícia no Palácio da Alvorada. Segundo ela, o presidente havia plantado também um pé de mandacaru no local."Já deveria estar muito alto, muito bonito. E cortaram o pé de mandacaru", disse na ocasião. "Ele ficou muito triste porque o pé de mandacaru foi cortado, infelizmente."