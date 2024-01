Mulher tem marcas de chicote nas costas - Divulgação

Publicado 20/01/2024 14:26 | Atualizado 20/01/2024 14:27

Goiás - Um homem foi preso em flagrante após chicotear a mulher grávida de nove meses e enforcar sua própria mãe. O caso aconteceu nesta sexta-feira (19), em Planaltina, cidade goiana nos arredores do Distrito Federal.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da cidade, a mãe do agressor compareceu à delegacia mostrando os ferimentos em seu pescoço e noticiou que seu filho, após consumir drogas e ficar com ciúmes da companheira, chicoteou a esposa por diversas vezes com uma corda.



Ao intervir, a mãe foi enforcada pelo filho até quase desmaiar. A vítima esclareceu que, após recobrar a total consciência, conseguiu se livrar do filho e levar a gestante ao hospital. Antes disso, o homem ainda disse que mataria as duas.



Após o relato, a equipe da Deam se dirigiu à casa da família, onde capturou o agressor. Na ocasião, foi constatado ainda que ele cultivava maconha no local. Quatro pés da droga foram apresentados à autoridade policial junto com o suspeito.



Em seu interrogatório, o homem admitiu o plantio da droga para consumo próprio, mas negou as agressões e ameaças à companheira e mãe.



Com os relatórios médicos e laudo preliminar de constatação do uso de drogas em mãos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante. A gestante permanece internada sob cuidados médicos.