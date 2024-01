Caso aconteceu na Região Metropolitana de Goiânia - Divulgação

Publicado 21/01/2024 08:43

Goiás - Uma mulher, de 39 anos, foi presa após chantagear um homem por um ano para não expor uma troca de mensagens íntima com um homem casado. A suspeita era amiga da mulher da vítima de extorsão. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, nas proximidades da capital do estado.

De acordo com investigação, o início da troca de mensagens de cunho sexual entre os dois aconteceu em janeiro de 2023, após queixas do homem, também de 39 anos, sobre seu casamento. Desde então, a chantagista passou a pedir transferências via pix para não revelar o conteúdo das mensagens.

A vítima chegou a fazer mais de 100 transferências para a suspeita. O valor total, segundo a Polícia Civil, ultrapassa os R$ 80 mil. Em uma mensagem trocada entre os dois ela diz, ''Deposita logo o dinheiro. Ou você quer que eu estrague sua família?''.

Nesta quinta-feira, a mulher voltou a procurar o homem e pediu mais R$ 10 mil para que não expusesse o conteúdo da mensagem. Cansado de ser extorquido, o homem procurou a delegacia e, com uma cooperação entre as polícias Civil e Militar, a mulher acabou presa. O caso foi registrado na 5ª DP da cidade.