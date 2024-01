Caso aconteceu no sul de Minas Gerais - Divulgação

Publicado 21/01/2024 09:30

Minas Gerais - Uma mulher foi presa em Bom Sucesso, no sul de Minas Gerais, após abandonar três de seus filhos sob os cuidados do mais velho, de apenas 11 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher realizou uma viagem na última semana e deixou as quatro crianças em casa. Os filhos da suspeita têm 1, 5, 7 e 11 anos. A prisão aconteceu na última quinta-feira (18).

As conselheiras tutelares registraram a situação de descuido com a casa, roupas, além de constatar que as crianças estavam sem comer há muito tempo. A residência também não tinha água. O Conselho Tutelar solicitou apoio para a retirada da guarda dos filhos da investigada.

Durante a prisão da suspeita de abandono, a criança de 11 anos não estava em casa. Posteriormente, ela foi localizada por policiais em um parque da cidade.