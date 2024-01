Apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) - Reprodução

Apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)Reprodução

Publicado 20/01/2024 22:01 | Atualizado 20/01/2024 22:09

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.678 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (20). Com isso, o prêmio de R$ 31 milhões acumulou e o estimado para o próximo concurso pode chegar a R$ 38 milhões.

Confira os números sorteados: 10 - 13 - 16 - 18 - 37 - 54

O próximo sorteio da Mega acontecerá na terça-feira (23). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.