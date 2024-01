Rodriguinho Feitosa possuía mais de 30 mil seguidores nas redes sociais - Reprodução

Rodriguinho Feitosa possuía mais de 30 mil seguidores nas redes sociaisReprodução

Publicado 21/01/2024 14:46 | Atualizado 21/01/2024 14:49

Alagoas - O cantor Rodrigo Feitosa, também conhecido como Rodriguinho, morreu na sexta-feira (19), aos 17 anos. A informação foi divulgada pela prefeitura de Palmeira dos Índios, no Alagoas, onde o músico nasceu e foi criado.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte e informou que Rodriguinho estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Santa Rita com hemorragia digestiva.

Ele seria transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, mas sofreu a parada cardiorrespiratória na ambulância e não resistiu. A cidade declarou luto oficial de três dias.

"A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus pode oferecer neste momento de intensa dor", diz a nota.

O cantor acumulava mais de 30 mil seguidores nas redes sociais e era figura conhecida no município, que fica no Agreste do Alagoas. Ele era uma pessoa com deficiência (PCD) e começou a cantar na escola e no coral da igreja.

Rodriguinho chegou a dividir o palco e gravar vídeos com grandes nomes da música nacional, como Mano Walter, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Nattanzinho.