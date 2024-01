Bombeiros encontram casal morto em poço após denúncia de vizinhos - Divulgação

Publicado 21/01/2024 19:00 | Atualizado 21/01/2024 19:03

Um casal foi encontrado morto dentro de um poço de Roncador, no Centro-Oeste do Paraná, na noite de sexta-feira (19). Um vizinho foi até o local, onde encontrou primeiramente uma mulher morta, após ficar incomodado com o mal cheiro. Em seguida ele acionou o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, os bombeiros iniciaram os trabalhos para retirada. Durante a descida, mais uma pessoa foi encontrada morta. Era um homem, que tinha perfurações de lâmina na parte das costas.

A Polícia Civil do Paraná foi chamada e investiga o caso. Já os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).