Morre Greg Wilson, vocalista e guitarrista da banda Blues Etílicos, aos 60 anosReprodução Instagram

21/01/2024

Greg Wilson, vocalista e guitarrista da banda Blues Etílicos, morreu aos 60 anos em decorrência de um câncer no reto, que se espalhou por pulmão e fígado. A informação foi divulgada neste sábado, 20, pelo perfil oficial do grupo.



"Greg Wilson acaba de fazer a passagem para o outro plano. Todos da banda sentem muito, bem como todos que o conheceram. Lutou contra o câncer com espírito elevado, como um verdadeiro guerreiro", diz a publicação.



"Subiu no palco conosco até dezembro último, apesar das inúmeras dificuldades. Bacharel em Música pela Universidade do Arkansas, era um guitarrista de estilo próprio e elaborado, bem como um cantor único no segmento do blues brasileiro. Todo nosso sentimento para a família Wilson e para sua esposa Claudinha, que também tem sido uma guerreira e uma companheira exemplar nessa jornada", completa.



Wilson nasceu no estado do Mississípi, nos Estados Unidos, mas se naturalizou brasileiro. Entrou para o Blues Etílicos quando a banda tinha apenas meses de formação, em 1985. Ao lado de Flávio Guimarães, Cláudio Bedran, Otávio Rocha e Gil Eduardo, tornou o grupo um dos ícones do blues nacional.



Nos anos 1990, o Blues Etílicos fez uma série de shows com a participação de Ed Motta. O cantor chegou a deixar um comentário na publicação do grupo informando a morte. "Descanse em paz, Greg", escreveu.



O velório ocorre neste domingo, 21, no Crematório e Cemitério Vertical da Penitência, no Rio de Janeiro, a partir das 14h30, em cerimônia aberta ao público.

