Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli - Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias ToffoliDivulgação

Publicado 21/01/2024 14:58

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta na manhã deste domingo (21), depois de uma cirurgia robótica para correção de duas hérnias neste sábado (20) . A equipe médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, liberou o ministro para seguir com cuidados em casa.