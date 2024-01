Prisão aconteceu na BR-452 - Divulgação

Prisão aconteceu na BR-452Divulgação

Publicado 23/01/2024 12:27

Goiás - Um homem foi preso apontado como autor de um assassinato ocorrido na cidade de Bom Jesus, no interior de Goiás. A prisão aconteceu na BR-452, que cruza o município, nesta segunda-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 21 anos, foi até o portão da casa da vítima, de 38 anos, por volta das 23h30 do dia anterior. Ele chamou a vítima, que foi atingida pelos disparos assim que se aproximou da entrada da residência. A vítima chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu.

A polícia chegou a conclusão de que se tratava de um morador de uma outra cidade do sul do estado. A investigação também dava conta de que o autor do crime voltaria para Bom Jesus no dia seguinte na companhia de outras pessoas.

Uma equipe policial se posicionou na BR-452, que liga o município a outros da região, e abordou o veículo do suspeito, que estava com outras quatro pessoas, sendo duas delas consideradas suspeitas. Na delegacia, o homem confessou ter cometido o crime.

O outro suspeito, que teria levado o autor de moto para praticar o homicídio, foi ouvido e liberado e sua possível participação será investigada e aprofundada no decorrer do inquérito policial. A polícia ainda investiga qual teria sido a motivação do assassinato.