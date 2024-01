Navio levava 15 pessaos de forma irregular antes de afundar na Bahia - Reprodução

Publicado 24/01/2024 09:30 | Atualizado 24/01/2024 09:31

O Corpo de Bombeiros da Bahia localizou na manhã desta terça-feira, 23, os corpos de uma menina de 7 anos e de um homem de 42 anos que estavam desaparecidos desde domingo, 21, quando ocorreu o naufrágio de um barco na Baía de Todos os Santos. O total de mortos no acidente chegou a oito

Conforme a Marinha, foi instaurado Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. Ainda não há informações precisas, mas sobreviventes informaram, extraoficialmente, que ocorreu uma briga no meio do trajeto entre Ilha Maria da Guarda e Madre de Deus, de cerca de 1,5 km. Passageiros teriam se desentendido por conta do preço da travessia, de R$10 por pessoa.





Após dois dias de buscas, a

O Capitão dos Portos, Wellington Gagno, diz que o barco, nomeado de Gostosaõ FF, estava com lotação acima do permitido, que seria de 11 pessoas; ao menos 15 estavam nele. "Os inquéritos ainda vão apurar, mas uma briga pode ter levado as pessoas para um mesmo lado da embarcação. A movimentação desestabilizou o barco."Após dois dias de buscas, a Marinha encerrou as operações na terça-feira . Foram utilizados 39 militares, 30 bombeiros, um Aviso de Patrulha e uma Lancha de Inspeção Naval Blindada do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, três Lanchas de Inspeção Naval e uma Moto Aquática da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).

Vítimas

Segundo os bombeiros, o corpo da menida foi localizado próximo à Ilha de Maria Guarda. Posteriormente, por volta das 6h30, a equipe de busca localizou o homem de 42 anos na mesma região. Ambos foram deixados sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT).

No naufrágio, morreram A.M., de 6 anos; Vanderson Queiroz, de 42 anos; Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos; Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos; Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos; Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos; J.M.J.S, de 7 anos; e Hayala dos Santos Conselho, de 33 anos. Outros cinco passageiros do barco, cujo no me era Gostosão FF, foram resgatados com vida e receberam atendimento médico.



Depois do horário



O barco tinha autorização para trafegar somente até as 19h30, mas o acidente aconteceu às 22h, pouco depois de o saveiro ter deixado a Ilha de Maria Guarda, onde acontecia uma festa de verão.



Filha e neto de condutor estão entre as vítimas



A Polícia Civil da Bahia identificou o condutor do barco que naufragou no domingo como sendo Fábio Freitas. Ele teria fugido do local depois do acidente. Entre os oito passageiros mortos no naufrágio estavam a filha de Fábio, Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, e o neto, Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7.



O condutor tinha depoimento marcado para ontem. A reportagem não localizou os responsáveis por sua defesa para comentários sobre o caso nem conseguiu confirmar se o condutor do barco se apresentou.



Ao Estadão, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Adson Marchesini disse na segunda-feira, 22, que esse tipo de barco que naufragou é classificado na categoria esporte e recreio, podendo ser utilizado apenas para recreação.



"Ele não poderia transportar passageiros de forma comercial, como estava fazendo", afirmou o oficial

*Com informações do Estadão Conteúdo