Outras oito denúncias de abuso foram feitas contra o homem - Elza Fiuza/Agência Brasil

Publicado 24/01/2024 10:07

Minas Gerais - Um fotógrafo de 42 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após investigação sobre o abuso sexual de uma criança, de 10 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria ocorrido durante um ensaio fotográfico. Há outras 8 denúncias deste tipo contra o homem.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim. Conforme informou a delegada Karla Moreira Lima Carvalho, durante os trabalhos policiais, a PCMG representou por um mandado de busca e apreensão na casa e estúdio do suspeito.



“Arrecadamos câmeras fotográficas, cartões de memória, o celular e o notebook do investigado. Todo esse material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil e, por meio das perícias, encontramos vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças. Por esse motivo, esse homem foi indiciado pelo crime de pedofilia”, ressaltou.

O caso ganhou repercussão com a prisão do suspeito, no dia 6 de dezembro de 2023, resultando na denúncia de outras oito vítimas. Um dos abusos, cometido contra uma criança de 9 anos, teria ocorrido em 2023. As outras vítimas, atualmente maiores de idade, tinham entre 11 e 14 anos à época dos fatos.

“Essas meninas foram induzidas a realizar fotos fora da presença dos pais. Ele as convenceu a vestirem biquíni, lingerie, e as persuadiu para que aceitassem fazer uma foto nua e, com isso, foram abusadas. Essas meninas se sentiam intimidadas a denunciar esse homem, até porque ele era muito bem quisto na sociedade, livre de qualquer suspeita”, contou.

Com base no inquérito coordenado pela Deam, o homem foi indiciado pelos crimes de estupro praticado contra menor de 18 anos e maior de 14 anos, estupro de vulnerável e pedofilia (artigo 240 e artigo 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Delegada pede que pais dialoguem com os filhos

A delegada destacou sobre a importância dos pais orientarem seus filhos sobre condutas em relação à sexualidade.

“Desde pequenininho, é necessário que os pais falem sobre quem pode encostar nas partes íntimas, porque por mais que a criança não tenha consciência, isso sendo explicado desde cedo, ela sabe o que é certo e o que é errado, sentindo-se incomodada quando a sua dignidade sexual é violada. É importante esse diálogo desde pequeno para que eles possam denunciar. Principalmente se esses pais levaram suas crianças para tirarem foto com esse homem”, ressaltou.



Karina ainda acrescenta que as Deams possuem uma estrutura para acolher as vítimas em caso de denúncia. “Lá nós temos um protocolo de acolhimento e atendimento dessas mulheres. Podem denunciar também pelo Disque 180 e Disque 100”, concluiu.