Vítimas sobreviveram ao ataque - Reprodução

Vítimas sobreviveram ao ataqueReprodução

Publicado 25/01/2024 12:07 | Atualizado 25/01/2024 12:08

Minas Gerais - Um homem de 45 anos foi preso nesta terça-feira (23) depois de esfaquear seu próprio irmão e seu cunhado. O caso aconteceu na cidade de Unaí, no Noroeste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não aceitava bem a relação homossexual entre as vítimas, irmão e cunhado, e este seria um dos fatores que motivaram o crime. Outra coisa que pode ter motivado o ataque é o fato de o cunhado já ter feito uma ligação telefônica ameaçando o suspeito. Os dois estariam discutindo no momento do crime.

Tanto o irmão quanto o cunhado do suspeito sobreviveram ao ataque, que aconteceu no dia 9 de dezembro. Não há informações sobre o nível de ferimento das vítimas e o socorro que receberam. Segundo a investigação policial, todos os envolvidos possuem histórico criminal violento, incluindo participação em outros crimes contra a vida.

A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar para capturar o suspeito e realizar a prisão preventiva, autorizada pelo Ministério Público.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e Militar de Minas Gerais para entender o espaço de 45 dias entre o crime e a prisão do autor, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.