Glaidson dos Santos ao lado mulher Mirelis Diaz ZerpaDivulgação

Publicado 25/01/2024 22:46 | Atualizado 25/01/2024 22:47

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (24) a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, mulher de Glaidson dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins'. Ela era considerada foragida da Operação Kryptos, deflagrada há dois anos e meio, e foi detida em Chicago, nos Estados Unidos. A ação da PF teve a cooperação internacional com o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano. A detenção ocorreu devido à ilegalidade de sua permanência no país.



Mirelis Diaz Zerpa, juntamente com o marido e cúmplices, fazia parte de uma extensa rede para lavagem de dinheiro, que chegou a movimentar cerca de R$ 38 bilhões entre 2015 e 2021 em um esquema de pirâmide financeira. Contra ela existe um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pelos crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.



De acordo com a Operação Kryptos, Mirelis era proprietária da empresa GAS Consultoria Bitcoin em Cabo Frio (RJ), em nome da qual, a partir de 2015, foram firmados contratos de prestação de serviços para investimento em bitcoins, os quais eram oferecidos ao público em geral, incluindo pessoas jurídicas. Tais contratos prometiam rendimentos fixos mensais em uma quantia específica, sem autorização ou registro junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Glaidson dos Santos está atrás das grades desde agosto de 2021 no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião de sua prisão, em uma mansão no Rio, a Polícia Federal encontrou mais de R$ 13,8 milhões em dinheiro e barras de ouro.