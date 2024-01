Durante o mês de janeiro, mais de 130 mil registros de entrada e saída do país na Ponte da Amizade - Reprodução

Publicado 26/01/2024 10:13

A Polícia Federal superou, nesta semana, o recorde do número de registros migratórios realizados no posto de controle da Ponte Internacional da Amizade (PIA). Na quinta-feira, 25, mais de 131 mil registros migratórios foram realizados somente no posto fronteiriço com o Paraguai. Esta marca coloca a PIA na quarta posição em atendimentos em todo o país.

Durante o mês de janeiro, mais de 130 mil registros de entrada e saída do país foram realizados somente no posto de migração da aduana da Ponte Internacional da Amizade, uma marca que coloca a fronteira com uma das mais movimentadas do Brasil.

Para atender esse crescimento substancial do fluxo migratório, a Delegacia da PF em Foz do Iguaçu adotou diversos procedimentos para suportar a alta demanda, sem que gerasse prejuízos aos turistas. Uma das medidas adotadas durante esse período de alta temporada foi o reforço no número de atendentes do posto de migração, aumentando a capacidade de atendimento e, consequentemente, reduzindo o tempo de espera para a realização do registro de entrada e saída do país.



O tempo médio de espera para o atendimento tem sido de 18 minutos aproximadamente, conforme monitoramento da própria PF realizado em dias e horários variados (manhã, tarde, noite e madrugada).



Outra medida realizada pela PF foi o investimento em equipamentos e nas campanhas de incentivo do uso do STI Mobile. Os turistas que optarem por utilizar o pré-cadastro migratório on-line (STI Mobile) tem à disposição cabine exclusiva de atendimento e um maior número de equipamentos de leitura para validação do registro migratório.



Encontros com profissionais do turismo também foram realizados com o intuito de orientá-los sobre essa nova ferramenta disponibilizada pela PF. Também foi restruturado o sistema de sinalização no posto de migração na aduana da PIA. Foram instaladas placas de identificação e orientação aos turistas, além de faixas explicativas e com QR Code para acesso direto ao STI Mobile, agilizando assim o procedimento realizado no posto migratório.



A PF ressalta que monitora constantemente os postos migratórios da tríplice fronteira com o intuito de aperfeiçoar os procedimentos legais e contribuir com demais órgãos e entidades que atuam na região. A região da tríplice fronteira é uma das mais movimentadas do país em registros migratórios, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro.