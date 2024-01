Sorotipo 1 da dengue é classificado atualmente como predominante - Freepik

Sorotipo 1 da dengue é classificado atualmente como predominanteFreepik

Publicado 26/01/2024 12:18 | Atualizado 26/01/2024 12:19

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a segunda morte por dengue em 2024. De acordo com o painel de monitoramento da doença, o estado contabiliza 49.912 casos prováveis e 17.887 casos confirmados, além de 24 óbitos em investigação.



Os dados mostram ainda 229 casos de dengue grave ou com sinais de alarme. A taxa de letalidade pela doença no estado, atualmente, está em 0,44%. Os dois óbitos confirmados até o momento foram em pessoas com idade entre 70 e 79 anos.



Vacina