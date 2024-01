Policiais militares trocaram tiros com sequestradores - Divulgação

Policiais militares trocaram tiros com sequestradoresDivulgação

Publicado 27/01/2024 12:29

São Paulo - Dois policiais, de 27 e 33 anos, e um porteiro, de 32, foram presos por sequestro em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, nesta sexta-feira (26).

De acordo com a Secretaria de Segurança do estado, a Polícia Militar monitorava informações do sequestro de um jovem de 23 anos realizado por três pessoas no bairro Taboão. Os sequestradores estariam pedindo um alto valor de resgate para pessoas próximas à vítima.

A PM foi informada de que a entrega do dinheiro aconteceria na Alameda dos Lírios. Alguns policiais foram até o local e encontraram os sequestradores. Houve um troca de tiros e, em seguida, os três criminosos foram presos e a vítima libertada.

Foram apreendidas as armas utilizadas pelos sequestradores, assim como uma quantia em dinheiro, quatro celulares e uma mochila. Os policiais militares envolvidos foram encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG) e o porteiro, à carceragem do 1º DP de Guarulhos. O caso foi registrado pelo 6º DP da cidade.