Ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento do PLReprodução

Publicado 28/01/2024 15:36

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as condenações dos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 são um abuso e uma tentativa de calar diversos brasileiros. A declaração foi dada na noite deste sábado (27), em um evento de seu partido em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio.

''Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes. E até mesmo aqueles que por ventura invadiram lá o Congresso, o que nós somos contra, mas uma condenação de 17 anos é um crime, é um abuso, é uma maneira de tentar calar todos nós'', disse.



Ele também cobrou uma solução para o problema e citou as duas Casas em Brasília, que são a Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira (PP-AL), e o Senado Federal, presidido por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

''É uma maneira de evitar que nós possamos nos reunir e que possamos discutir os problemas dos municípios, dos estados e do Brasil. Acredito em Deus, acredito que as lideranças das duas Casas em Brasília achem uma solução para isso, porque ela tem que vir de lá'', completou.



Condenações

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou 30 pessoas envolvidas no 8 de janeiro até o momento. As penas variam de 3 anos em regime aberto a 17 anos em regime fechado. Mais 30 pessoas aguardam para serem julgadas em plenário virtual que se encerra no dia 5 do próximo mês.