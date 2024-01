Um vídeo do caso chegou a ser divulgado nas redes sociais - Reprodução

Publicado 30/01/2024 10:38 | Atualizado 30/01/2024 10:42

Minas Gerais - Um estudante de veterinária, de 42 anos, foi indiciado nesta segunda-feira (29) por matar cinco cães à marteladas. A violência aconteceu em Barbacena, no interior de Minas Gerais, no mês de dezembro.

O homem afirmou, em depoimento, que sacrificou os animais por suspeitar que eles estivessem contaminados por uma doença chamada cinomose. Porém, de acordo com as investigações e com a perícia realizada nas imagens, foi apurado que caso a doença realmente existisse, era algo que poderia ser tratado e jamais seria permitido que os animais fossem sacrificados daquela forma.

O delegado responsável pelas investigações, Alexandre Ramos, destacou que, mesmo que os filhotes estivessem com a doença e não houvesse possibilidade de cura, a forma com que os animais foram mortos foi um ato cruel.

Em casos onde a doença está em fase terminal, a eutanásia só pode ser realizada em ambiente veterinário, por um profissional habilitado e em um processo que seja indolor aos animais. O suspeito foi indiciado, e o inquérito policial, encaminhado ao Ministério Público.