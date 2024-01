Dimas está emprestado ao Corinthians - Divulgação/Corinthians

Dimas está emprestado ao CorinthiansDivulgação/Corinthians

Publicado 31/01/2024 09:54 | Atualizado 31/01/2024 10:02

São Paulo - Uma jovem, de 19 anos, morreu na noite desta terça-feira (30), após sair com Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, atleta da base do Corinthians, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, policiais militares foram acionados para comparecer ao Hospital Municipal do Tatuapé após o óbito da jovem. No local, foi informado aos PMs que ela estava na casa do jogador quando passou mal e desmaiou.

O atleta então chamou a Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e prestou os primeiros socorros. Mesmo assim, a vítima teve quatro paradas cardíacas e não resistiu.

No apartamento do jogador, local onde os dois estavam, havia manchas de sangue. O local foi preservado para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 30° DP (Tatuapé) e foi encaminhado para a 5ª Delegacia De Defesa Da Mulher, também no Leste de São Paulo.

Em nota, o Corinthians informou que ''está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias''.

Quem é Dimas Cândido?



O jogador, de 18 anos é atleta sub-20 do Corinthians desde abril do ano passado. Seu vínculo com o Corinthians vai até 31 de janeiro de 2025, mas ele não pertence ao time paulista.

Dimas está emprestado pelo Coimbra, clube mineiro da cidade de Contagem. Há uma cláusula em seu contrato que permite a compra de 50% dos direitos do atleta por R$ 1,5 milhão.