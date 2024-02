Policiais de Betim-MG realizaram o resgate - Reprodução

Policiais de Betim-MG realizaram o resgateReprodução

Publicado 01/02/2024 12:37

Minas Gerais - Um bebê de seis meses foi resgatado de um sequestro em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Duas mulheres foram detidas, mas em seguida foram liberadas. O caso aconteceu neste terça-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mãe da vítima compareceu a uma delegacia para denunciar que o filho estava na casa de uma moradora do bairro São João. Na ocasião, ela contou que não poderia buscar o bebê, devido a ameaças de morte que vinha recebendo.

Durante seu depoimento, a mulher recebeu ligações de uma das pessoas que estaria com a criança. Após as denúncias as polícias Civil e Militar realizaram uma operação conjunta para realizar o resgate.

Ao chegar no local, as duas suspeitas negaram que o bebê estivesse na residência. Porém, durante as buscas, a criança foi encontrada escondida em um dos cômodos do imóvel e, em seguida, foi entregue à mãe.

Os policiais conduziram as suspeitas para a Delegacia de Plantão da cidade e, após serem ouvidas, as mulheres foram liberadas. A mãe e o bebê estão sob a proteção da Assistência Social da cidade. As investigações estão em andamento.