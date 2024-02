Holandês é espancado até a morte durante assalto no Centro de SP - Reprodução TV/Brasil Urgente

Publicado 01/02/2024 20:26

São Paulo - O holandês Hessel Hoekstra, 58 anos, morreu no último dia 27 após ser agredido pela "guangue da correntinha" na 25 de Março, região famosa pelo comércio popular no Centro de São Paulo. Ele chegou a ficar duas semanas internado no Hospital Nove de Julho com traumatismo craniano grave.

Além de Hessel, outro holandês também sofreu agressões durante a abordagem dos criminosos, que foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver Hessel sendo agredido no rosto, depois caindo e batendo a cabeça na rua. Os bandidos fugiram sem levar os pertences das vítimas.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como latrocínio. De acordo com a corporação, os estrangeiros estavam no Brasil para trabalhar temporariamente em uma empresa. O amigo de Hessel voltou para a Holanda após o crime e deve prestar depoimento por vídeoconferência.