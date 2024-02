Jovem que se encontrou com jogador teve ruptura em região genital, aponta atestado de óbito - Reprodução

Publicado 01/02/2024 18:20 | Atualizado 01/02/2024 18:25

São Paulo - A jovem Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu devido a uma ruptura na região genital, segundo o atestado de óbito emitido, na última quarta-feira (31), pelo Hospital Municipal do Tatuapé. A estudante faleceu durante um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians

Já os exames necroscópico, toxicológico e sexológico, realizados no Instituto Médico Legal (IML), que devem apontar o que pode ter causado a ruptura, ainda não foram divulgados.

O advogado da família da jovem, Alfredo Porce, afirmou, em entrevista à TV Globo, que a ruptura apontada no atestado de óbito aparentemente não ocorre em uma relação sexual normal. "É tudo muito premarturo ainda. O atestado de óbito deu uma ruptura no fundo do saco de Douglas, uma bolsa, e essa ruptura, aparentemente, numa relação sexual normal ela não rompe, né. O que está sendo investigado pela polícia, competente delegada que está no caso, é saber se houve violência ou introdução de algum objeto aí", declarou.



Ainda segundo Porce, o pai da jovem teria informado que o jogador estava nervoso e queria ir embora do hospital, pois estaria com uma passagem comprada. "Ele trouxe essa informação agora pra mim. Só vai se chegar a uma conclusão com a juntada do laudo do IML, mais os prontuários médicos e o atendimento que a Livia teve no dia dos fatos", frisou.

Mais cedo, o advogado de Dimas declarou que ele já prestou depoimento na condição de testemunha. "Ele prestou os esclarecimentos e foi liberado, pois não havia no local qualquer indício de crime. Seu relato é de que não houve consumo de entorpecentes nem de bebidas alcoólicas. Ele está muito abalado, mas permanece à disposição para prestar novos esclarecimentos, se forem necessários. Ele tem residência em São Paulo".

Relembre o caso

Na noite da última terça-feira (30), a jovem Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu durante um encontro com Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, atleta da base do Corinthians. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, policiais militares foram acionados para comparecer ao Hospital Municipal do Tatuapé após o óbito da jovem.

No local, foi informado aos PMs que ela estava na casa do jogador quando passou mal e desmaiou. O atleta então chamou a Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e prestou os primeiros socorros. Mesmo assim, a vítima teve quatro paradas cardíacas e não resistiu.

No apartamento do jogador, local onde os dois estavam, havia manchas de sangue. O local foi preservado para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 30° DP (Tatuapé) e foi encaminhado para a 5ª Delegacia De Defesa Da Mulher, também no Leste de São Paulo.

Dimas Cândido de Oliveira Filho joga como meia e integra o elenco sub-20 do Corinthians desde abril de 2023. Nascido em João Pessoa (PB), foi cedido à equipe paulista pelo Coimbra, de Minas Gerais. O atleta disputou 12 jogos pelo Corinthians. Seu vínculo com o clube paulista vai até janeiro de 2025.