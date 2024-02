Evento atraiu milhares de pessoas - Divulgação

Bahia - Milhares de pessoas se reúnem às margens do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia, para celebrar Iemanjá, considerada a 'Deusa dos Mares' e com forte presença em algumas religiões de matriz africana.

O evento contou com muitos pedidos de fé e muitas pessoas com vestimentas azuis, em referência à deusa. Neste ano, a festa traz como tema ‘Odoyá, 101 anos de festa e reverência a Iemanjá’.

O babalorixá Roberto de Iansã, líder do terreiro Ilê Axé Yá Onirá, explica que nos balaios conferidos pelo poder público para serem lançados ao mar, têm itens respeitam as regras de preservação ao meio ambiente.

''Todas aquelas pérolas eram de açúcar, o que veio do mar, como corais, búzios, voltam para o mar, o abebê, que é o espelho, foi feito com uma tinta que reluz, mas não tem um espelho físico como a gente conhece'', detalhou o líder religioso.

Roberto de Iansã compartilha a importância dos festejos de Iemanjá para a expressão das religiões de matriz africana: ''essa festa é importantíssima, porque essa é a única festa genuinamente popular''.

O aposentado José Mariano Souza, de 70 anos, chegou cedo e pegou fila para acompanhar a esposa, Edilene Dessa, na entrega de presentes em agradecimento a Iemanjá. José passou por problemas de saúde e credita sua cura à orixá homenageada pela festa.

''Hoje é um dia muito especial. Primeiramente, porque eu recuperei minha saúde. E, vendo a alegria das pessoas pelas ruas, em paz, com saúde e felicidade, vou pedir a Iemanjá que continue restabelecendo minha saúde'', conta ele, que fez tratamento para depressão durante um ano.

Presença de autoridades políticas

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, esteve no local para celebrar o dia. Em suas redes sociais, ele falou um pouco sobre o evento: ''seguindo a tradição dessa linda festa popular, estivemos unidos em pura gratidão pelas bênçãos concedidas, e pedindo a #Iemanjá muita força, saúde e proteção para toda a nossa Bahia''.

Manhã abençoada de 2 de Fevereiro



O prefeito de Salvador, Bruno Reis, foi na mesma linha e comemorou a presença dos religiosos no Rio Vermelho: ''Odoyá, Iemanjá! Que lindo ver nosso Rio Vermelho e vários cantos da cidade exaltando nossa cultura e história. Convido todos vocês para a partir das 15h participarem da entrega do presente para a rainha do Mar!'', escreveu.





Turismo



Uma equipe de 100 profissionais para o atendimento aos visitantes foi mobilizada pela Secretaria de Turismo. A intenção é receber bem os turistas para preservar a cultura local e promover o evento para os próximos anos.