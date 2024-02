Mais de 200 pessoas passam mal após banho em praia de Alagoas - Reprodução Cetesb

Publicado 02/02/2024 18:57 | Atualizado 02/02/2024 18:57

Maceió - Mais de 240 pessoas passaram mal após tomarem banho de mar na Praia de Carro Quebrado, em Barra de Santo Antônio, Litoral Norte de Alagoas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, os atendidos apresentaram sintomas como enjoo, dor de garganta, dor de estômago, tosse, coriza, obstrução nasal e sinais de conjuntivite. Um trecho da praia chegou a ser interditado.

Os sintomas teriam sido causados por intoxicação de alga marinha. O fenômeno é conhecido como maré vermelha e acontece em todo o litoral brasileiro durante um período transitório.

Nas redes sociais, o governo de Alagoas orientou que as pessoas evitem o banho de mar caso percebam a coloração da água com uma cor avermelhada e odor forte. "Sempre fique de olho na aparência do mar. Em caso de ocorrência de algum dos sintomas citados procure uma unidade de saúde próxima!", diz trecho da publicação nas redes sociais. Confira: