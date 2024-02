Agência Brasileira de Inteligência (Abin) - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 02/02/2024 20:42 | Atualizado 02/02/2024 21:12

Brasília - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) paralela monitorou aliados e opositores do presidente Jair Bolsonaro. Entre as autoridades que teriam sido vigiadas estão nomes como os ex-ministros de Bolsonaro, Abraham Weintraub e Anderson Torres, além de opositores, como Rodrigo Maia e Renan Calheiros, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações foram reveladas pelo jornalista Tulio Amancio, da Band.

Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), o monitoramento era comandado por Alexandre Ramagem, delegado da PF, e comandado por Carlos Bolsonaro. Os dois negam as acusações e ainda não prestaram depoimento.

Confira a lista de monitorados:

- Abraham Weintraub;

- Anderson Torres;

- Flávia Arruda;

- General Carlos Alberto dos Santos Cruz;

- Kim Kataguiri;

- Alexandre Frota;

- Rodrigo Maia;

- Otto Alencar;

- Soraya Thronicke;

- Renan Calheiros;

- Rogério Carvalho;

- Omar Aziz;

- Humberto Costa;

- Randolfe Rodrigues;

- Simone Tebet;

- Alessandro Vieira;

- Roberto Barroso;

- Gilmar Mendes;

- Alexandre de Moraes;

- Joao Dória;

- Camilo Santana;

Relembre o caso

Uma primeira operação policial em outubro resultou na prisão de dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), suspeitos de terem utilizado ilegalmente o software espião israelense FirstMile, que permite rastrear a geolocalização de celulares, durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).



No dia 25 de janeiro, a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão contra o ex-chefe da Abin no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, homem de confiança do ex-presidente.



Na última segunda-feira, 29, os agentes revistaram uma casa de praia em Angra dos Reis, onde estava a família Bolsonaro, assim como a casa e o escritório de seu filho Carlos, vereador do Rio.



O nome de Carlos Bolsonaro já havia sido citado em 2020, quando um ex-ministro do gabinete de seu pai, Gustavo Bebianno, disse em entrevista que o vereador havia sugerido o surgimento de uma Abin "paralela", em entrevista ao programa "Roda Viva". Bebianno morreu pouco depois de infarto.



Em outras investigações, Carlos Bolsonaro é suspeito de ter coordenado um "gabinete do ódio" sob a presidência do pai, uma "milícia digital" contra opositores nas redes sociais e de divulgar informações falsas.