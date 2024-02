Pimenta afirma que "desafiou" a família a processá-lo - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Pimenta afirma que "desafiou" a família a processá-loFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 04/02/2024 18:28 | Atualizado 04/02/2024 18:28

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, usou seu perfil no X (antigo Twitter) neste domingo, 4, para fazer um post em que associa a família do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) a milícias. Pimenta cita Fabrício Queiroz e nomeações de familiares de "traficante miliciano" no gabinete do então deputado estadual do Rio de Janeiro, o hoje senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e ao caso da suposta "rachadinha".



O Estadão entrou em contato com a assessoria do senador, que não comentou o caso.



O ministro Paulo Pimenta disse à reportagem que já repetiu a afirmação de que "a família Bolsonaro por vários anos teve as contas pessoais pagas pelo Queiroz" em diversas ocasiões.



Pimenta afirma que "desafiou" a família a processá-lo, então poderia pedir a quebra do sigilo do Queiroz para provar a afirmação, mas que até o momento isso não ocorreu.



O post traz uma peça gráfica com policiais rodoviários e a frase "Brasil unido contra o crime", e leva a logomarca do Ministério da Justiça e Segurança Pública.