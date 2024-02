Senador Cid Gomes (CE) - Reprodução

Senador Cid Gomes (CE)Reprodução

Publicado 04/02/2024 13:49

O senador Cid Gomes (CE) se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) na manhã deste domingo, 4, durante ato em Fortaleza com a presença dos principais nomes do partido em nível nacional, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os ministros do Empreendedorismo, Márcio França, e da Educação, Camilo Santana. Cid Gomes volta para a sigla após uma divisão no PDT e na família Ferreira Gomes que começou em 2022.

Em discurso, o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, disse que Cid Gomes é uma figura exponencial da política do Ceará e que tem ao longo da sua característica a lealdade. "Ele tornará esse partido ainda maior", afirmou, acrescentando que trazer lideranças políticas vai "contribuir para que, em 2024, o PSB, o PT e todos os partidos do nosso campo sejam vitoriosos para o bem do Ceará".

Durante o evento, Cid apenas agradeceu nominalmente as lideranças presentes e se mostrou muito bem-humorado, contando anedotas.

O senador Jorge Kajuru declarou que passará com alegria a liderança do Partido no Senado à Cid Gomes. "Prefiro ficar ao lado dele", disse.

Também foram filiados a ex-governadora do Ceará e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, 40 prefeitos do Ceará, mais de 100 vereadores em todo o Estado e 40 mulheres. O 40 foi escolhido como número simbólico, já que representa o PSB nas urnas.

"Nos livramos na eleição, mas precisamos ter inteligência, foco e trabalho para seguirmos na defesa da democracia e no melhor para o nosso País", afirmou Cela, em discurso, destacando o compromisso com o projeto de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela também celebrou a filiação de mais mulheres ao PSB, afirmando que a maior representatividade na política traz garantia de mais sucesso.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, não participou do evento devido a problemas de rouquidão e dificuldade de locomoção, mas divulgou uma mensagem lida durante o ato.

Ele disse receber as filiações com enorme satisfação e destacou que o quadro aumenta a relevância do partido no contexto estadual. "Seremos, a partir de agora, ainda mais fortes na defesa de causas que são incontornáveis para um país mais justo, igualitário e fraterno", afirmou.