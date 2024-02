Mazzafiori foi filmado perseguindo barros com um pedaço de ferro em Barueri, interior de SP - Reprodução

Publicado 04/02/2024 12:03 | Atualizado 04/02/2024 13:29

Um dono de padaria foi filmado discutindo e perseguindo um cliente após desentendimento envolvendo o uso de notebook e celular no estabelecimento. Nas gravações é possível ver quando um senhor, identificado como Silvio Mazzafiori, de 65 anos, troca acusações com outro homem e o convida a "resolver as coisas lá fora".

Não pode usar celular e computador na Padaria Bethaville Barueri. Segue o fio. pic.twitter.com/CBwSDr2Yfx — cici (@cicianjo) February 2, 2024

A confusão aconteceu em uma unidade da Padaria Bethaville, em Barueri, interior de São Paulo, quarta-feira, 31. Sentando em uma das mesas, o empresário Allan Barros, de 32 anos, começa a bater boca com Mazzafiori devido ao uso do notebook. Segundo o dono da padaria, é proibido a utilização de eletrônicos dentro do estabelecimento e ele questiona se o cliente "sabe ler" as regras.

Os ânimos ficam mais exaltados e ambos começam a trocar acusações até que Mazzafiori exige que Barros deixe o lugar. Em seguida, é possível ver o dono da padaria correndo atrás do empresário com um pedaço de madeira nas mãos enquanto ameaça matá-lo na rua. Toda ação ocorre em frente a um carro estacionado da Polícia Militar.

De acordo com informações postadas em sites de reclamação, a empresa não permite o uso de celular e notebook dentro da padaria por questão de fluxo em horários de pico e, por isso, pede que os clientes utilizem os eletrônicos na área externa para não congestionar as mesas do salão principal. No entanto, há relatos do uso desta política interna até mesmo com o lugar sem muita movimentação.

Também há exposição de diversas histórias contando sobre o rotineiro mau atendimento do lugar, inclusive com o estabelecimento servindo comida fria fora dos horários de pico. No site Reclame Aqui, a Padaria Bethaville aparece como não recomendada pelos usuários.

Pelas redes sociais, Barros afirmou que irá acionar seu departamento jurídico para pedir a prisão de Mazzafiori. Em entrevista ao g1, ele contou que teve dificuldade para registrar o caso na Delegacia e que precisou voltar com o advogado. Sobre o carro da PM parado na frente da padaria, o representante da vítima pontuou que já tem o número de identificação e que acionária a Corregedoria.

Já a Padaria Bethaville ainda não se pronunciou e optou por remover os comentários das redes sociais. Em nota, a SSP informa que o caso foi registrado como crime de ameaça "em uma delegacia do município".