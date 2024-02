Festas levam multidões às ruas nas cidades brasileiras - Divulgação

Publicado 05/02/2024 10:22

Falta pouco para a data mais festiva do ano no Brasil, o Carnaval, que em 2024 começará no dia 10 de fevereiro. E para aproveitar os quatro dias de folia é preciso redobrar os cuidados com a saúde e o condicionamento do organismo. A Dra. Elaine Dias JK, Phd em endocrinologia pela USP e metabologista, elencou cinco recomendações que vão ajudar na disposição, mantendo o bem-estar durante todo o feriadão:

- Hidratação: é fundamental beber pelo menos 2 litros de água ao dia para evitar a desidratação. Caso ainda não seja hábito, comece alguns dias antes para que o metabolismo possa se adaptar. Qualquer mudança é sintomática e pode ter reação do organismo;

-Alimentação saudável: mantenha uma dieta equilibrada e evite alimentos gordurosos ou muito processados. Prefira opções ricas em vitaminas e minerais para ajudarem a fortalecer o sistema imunológico, aumentando a resistência a infecções e promovendo bem-estar;

-Descanso adequado: durma o suficiente antes do Carnaval para que o corpo esteja preparado para aproveitar a festa. A qualidade do sono é fundamental para a saúde, pelo menos de 7 a 8 horas por noite;

-Atividade física: seja ativo nos dias que antecede a folia, seja dançando ou caminhando, isso ajudará a manter a saúde e a energia durante o feriadão prolongado;

-Evite o consumo excessivo de álcool: o excesso geralmente afeta negativamente o metabolismo e gera mal-estar.

''Vale lembrar que esses cuidados são importantes para que possa desfrutar do Carnaval com energia, vivenciar uma experiência segura, agradável'', comenta a Dra. Elaine.

Em relação à ressaca, a médica metabologista explica que ela é causada por uma combinação de fatores, incluindo desidratação, inflamação no cérebro e desequilíbrios químicos no corpo. ''Alguns sintomas comuns incluem dor de cabeça, náusea, fadiga, dificuldade para se concentrar e sensibilidade à luz e ao som. Então, para evitar essa fadiga toda ou amenizar o mal-estar, temos algumas recomendações'', pontua a especialista. São elas:

- Beba água: mantenha-se hidratado antes, durante e depois de ingerir bebida alcoólica. Tente beber pelo menos um copo de água a cada hora de consumo de álcool;

- Coma antes de beber: comer uma refeição saudável vai ajudar a absorver o álcool de maneira mais lenta;

- Escolha bebidas de baixa concentração alcoólica: cervejas de baixa graduação alcoólica e vinhos brancos são menos propensos a causar ressaca do que bebidas com alta concentração de álcool, como destilados e vinhos tintos;

- Beba com moderação: limite a quantidade de álcool que você consome em uma sessão de bebidas, faça pausas ao longo da folia.

''São medidas que podem minimizar os sintomas. Porque, na verdade, a melhor maneira de evitar a ressaca é não consumir em excesso a bebida alcoólica. Beber com moderação é sempre a escolha mais segura e saudável'', finaliza a endocrinologista, Dra. Elaine.