Lívia e Dimas trocavam mensagens diariamenteFoto: Reprodução/Foto

Publicado 05/02/2024 14:31 | Atualizado 05/02/2024 14:32



Uma troca de mensagens entre Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, e Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, jogador sub-20 do Corinthians, mostrou que a relação entre os jovens era íntima e amistosa. O conteúdo, obtido pelo Fantástico, da TV Globo, mostrou que os dois conversavam sobre as rotinas de cada um, além de marcarem o encontro no apartamento do atleta na noite de terça-feira (30). A jovem morreu após ter relação sexual com o rapaz, devido, segundo o atestado de óbito, a "uma ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda"

Nas mensagens, os dois compartilharam coisas do cotidiano. Dimas comentou: "Eu cheguei em casa e fiquei de boa. Tô aqui embaixo, na quadra, na resenha com os moleques. E você?" A jovem responde: "Foi tranquilo. Fui para academia. Depois só fiquei em casa."

Em outro momento Dimas, reclama de tédio. "Tédio da p..... Não tem nada para fazer". Livia, por sua vez, concordou: "Nossa, eu também tô no tédio. Muito tédio. Eu ainda inventei de fazer brigadeiro, agora eu vou ter que enrolar." Eles também conversavam sobre a rotina de treinos de Dimas. "Nossa, você treina todos os dias, né? Que ruim. Não ia aguentar não. Vida, eu vou dormir agora. Amanhã a gente conversa mais. Beijo. Boa noite". O atleta responde: "Boa noite".



Ainda segundo a reportagem, no dia 22 de janeiro, quando o Corinthians enfrentou o Novorizontino pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela demonstrou preocupação sobre o deslocamento de metrô devido ao jogo. "Eu tenho medo do metrô fechar. Mas eu já estou indo embora. O metrô está lotado. Dimas responde: "Claro que está lotado de corinthiano. É o Corinthians, né? Vai Corinthians!".

No dia do encontro, 30 de janeiro, Dimas viajaria para a terra natal, João Pessoa, tirar férias. Ele então marcou um encontro com a jovem no apartamento onde morava, na região do Tatuapé, às 18h."Vou falar com a minha mãe. Ela vai deixar. Esse horário sim", disse. A troca de mensagens também demonstrou preocupação com a possível relação sexual entre os dois: "Eu não gosto de transar sem camisinha." Livia respondeu: "Eu também não."

Na data marcada, o casal foi organizando os horários também por mensagens. "Pronto, tô pronta. Quer que eu vá agora ou daqui a pouco?" O atleta respondeu, "Daqui a pouco" e, em sua última mensagem, às 18h06, afirmou: "Tô chegando amor."

Laudo afirma ruptura de órgão

De acordo com o atestado de óbito, houve uma ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda”. O saco de Douglas é uma região genital, localizada entre o útero e o reto.

Ainda de acordo com o documento, não foi revelado o que pode ter causado a ruptura e serão feitos "exames complementares".

"É tudo muito prematuro ainda. Vai ser acostado [anexado] o laudo do IML, prontuário médico com os primeiros atendimentos. O que está sendo investigado pela polícia, competente delegada que está no caso, é saber se houve violência ou introdução de algum objeto [na vagina]", declarou o advogado da família da jovem, Alfredo Porcer, em entrevista à TV Globo. "Só vai se chegar a uma conclusão com a juntada do laudo do IML mais os prontuários médicos e o atendimento que a Livia teve no dia dos fatos".

O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, enquanto o inquérito está sendo conduzido pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher. Além disso, a Polícia Civil apura o histórico de saúde de Livia Gabriele.