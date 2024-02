Caso aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte - Divulgação

Caso aconteceu na Região Metropolitana de Belo HorizonteDivulgação

Publicado 05/02/2024 15:04 | Atualizado 05/02/2024 15:13

Minas Gerais - Um homem de 19 anos foi preso em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de matar seu próprio filho, um bebê de quatro meses.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 28 de janeiro, o investigado foi autuado em flagrante por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Na ocasião, o homem alegou que teria fornecido a mamadeira para o filho, no quarto do bebê, por volta de 8h, e depois foi para a sala mexer em seu telefone celular.

Segundo o homem, ele acabou dormindo e, quando acordou, encontrou o bebê já sem respiração, alegando que a criança poderia ter engasgado com o leite. A vítima foi levada para unidade hospitalar, onde foi constatada a morte.

A morte foi investigada pelo Instituto Médico Legal, que constatou lesões na cabeça da criança e um hematoma acentuado provocado por uma pancada. Portanto, o engasgamento por leite foi descartado.

"Com o resultado do laudo médico-pericial, em total desacordo com o depoimento do investigado colhido em sede policial, representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário", relatou o delegado Flávio Teymeny.



Diante das investigações, o homem foi capturado na última sexta-feira (2) e foi encaminhado ao sistema prisional.