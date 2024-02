Mulher perde o lábio superior após realizar harmonização facial com PMMA - Reprodução

São Paulo - Uma mulher identificada como Mariana Michelini, de 35 anos, teve o lábio superior retirado após fazer uma harmonização facial em uma clínica em Matão, município localizado no interior de São Paulo.

De acordo com a influencer, ela procurou o estabelecimento para fazer o procedimento acreditando que a substância injetada era ácido hialurônico. Entretanto, seis meses depois, ao acordar com o rosto muito inchado e dolorido, ela foi submetida a uma biópsia que constatou que a substância injetada em seu rosto na verdade era polimetilmetacrilato (PMMA).

O PMMA é um componente plástico que possui diversas utilizações na área de saúde, sendo utilizado como cimento ósseo, principalmente, na cirurgia craniofacial e cirurgias ortopédicas. Entretanto, apesar de ser liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso do produto para fins estéticos não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).



Ainda segundo Mariana, a harmonização foi em troca de divulgação. "Fiz para ajudar a profissional. Foi na confiança. Não assinei nada, não vi nada. Seis meses depois tive a reação", contou ela em entrevista a revista Glamour.

Atualmente, Mariana iniciou uma nova fase do tratamento. Em dezembro do ano passado ela fez a primeira cirurgia de rescontrução do lábio e daqui a alguns meses deve operar novamente.