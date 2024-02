General Augusto Heleno durante CPI dos Atos Antidemocráticos aberta na Câmara Distrital do DF - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 06/02/2024 08:52

Para a PF, a agência foi instrumentalizada no governo Jair Bolsonaro (PL) e usada para atender interesses privados do grupo político do ex-presidente.A Polícia Federal acredita que aliados de Bolsonaro infiltrados na Abin faziam parte de um grupo mais amplo responsável por uma espécie de serviço clandestino de "contrainteligência".- Monitoramento ilegal de parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro por meio do software First Mile, que acessa a geolocalização de celulares em tempo real; Auxílio na defesa do senador Flávio Bolsonaro e de Jair Renan , filhos do ex-presidente, em investigações criminais;- Ataque às urnas eletrônicas;- Levantamento de informações sigilosas sobre inquéritos de interesse da família Bolsonaro - Uso ilegal de ferramentas de espionagem, inclusive programas para invasão de computadores; Tentativa de ligar os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao PCC;- Uso indevido do aparato de inteligência para monitorar uma promotora de Justiça do Rio que investigou o assassinato da vereadora Marielle Franco.