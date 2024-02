Grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração dos Estados Unidos - Divulgação: Polícia Federal

Publicado 06/02/2024 11:15 | Atualizado 06/02/2024 11:18

Uma norte-americana e dois homens, sendo um deles um policial militar do Piauí, foram presos na manhã de segunda-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, com uma grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração dos Estados Unidos.



Conforme a Polícia Federal (PF), os itens foram avaliados em R$ 3 milhões. Também foi apreendida no estacionamento do terminal uma caminhonete de R$ 300 mil, que seria usada para transportar a carga.



"Dentro de quatro malas havia dezenas de eletrônicos. Apenas aparelhos telefônicos apreendidos, estima-se um montante aproximado de R$ 1 milhão. Também havia computadores, relógios, fones de ouvido, canetas, dezenas de telefones recondicionados de gerações anteriores e mais de 20 relógios de luxo", disse em comunicado a Polícia Federal.