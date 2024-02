Lula durante evento do Minha Casa, Minha Vida em Magé (RJ) - Reprodução / CanalGov

Publicado 06/02/2024 13:32 | Atualizado 06/02/2024 13:33

O programa Minha Casa, Minha Vida entregou nesta terça-feira, 6, as chaves de imóveis para 1.328 famílias em quatro estados. A maior entrega ocorreu em Magé, no Grande Rio, onde foram beneficiadas 832 famílias.



Nos mais de 800 apartamentos em Magé viverão mais de 3.300 pessoas. Entre elas, estão Selma Fonseca, de 52 anos de idade, o marido e duas filhas.



"Nunca tive casa própria. Eu moro hoje numa casa cedida pelo meu pai. Só em saber que eu vou ter um apartamento no meu nome, fico muito feliz", comemorou Selma ao receber as chaves do imóvel.