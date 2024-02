Policial civil foi levado para o Hospital São Camilo, na Pompeia - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/02/2024 20:58

Um policial civil da 4.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), do Denarc, foi baleado durante um assalto, na tarde desta terça-feira, 6, na Pompeia, zona oeste da capital Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos fugiram com a arma do agente.

O policial foi socorrido ao Hospital São Camilo e será submetido a cirurgia, de acordo com a SSP. Informações preliminares são de que o agente foi baleado após luta corporal com o criminoso.

Equipes da Polícia Civil realizam diligências na região da Pompeia em busca dos autores do crime.